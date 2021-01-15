شيع، اليوم الجمعة، أبناء بئر العاتر جنوب تبسة ضحايا انفجار اللغم التقليدي في واد المشرع بالجبل الأبيض إلى مثواهم الأخير في جو جنائزي مهيب بمقبرة رجال البير بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وكان لغم تقليدي قد انفجر صبيحة أمس موازاة مع مرور مركبة نفعية من نوع "مازدا" تقل 7 أشخاص كانوا في رحلة صيد بمنطقة الجبل الأبيض انطلاقا من وادي المشرع بين النقطة الثلاثية الحدودية بين بئر العاتر ونقرين وثليجان وهي المناطق التي تمتد إلى غاية محور زريف الواعر التي يقصدها هواة صيد الغزال، وقد لقي أربعة منهم حتفهم في عين المكان لتلتحق بهم ضحية خامسة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالنظر لتواجد الضحايا على متن سيارة واحدة وقوة اللغم، فيما يوجد اثنين منهم حاليا بقسم الاستعجالات لمستشفى الدكتور التيجاني هدام ببئر العاتر.

جدير بالذكر أن هذه المنطقة تعد قبلة للصيادين بالنظر إلى تكاثر الغزال من منطقة زريف الواعر بنقرين إلى غاية الجبل الأبيض وهي المناطق التي كانت أمنية وشهدت عدة تفجيرات لتنظيمات إرهابية قبل أن يتم القضاء على العناصر المسلحة نهائيا وتبقى ألغام المجموعات الإرهابية تحصد الأرواح البريئة إلى غاية اليوم، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط سكان مدينة بئر العاتر الذين شكلوا طوابير طويلة أمام سكنات عائلات الضحايا المغدورين.