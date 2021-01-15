أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، عن انتهاء مهام السفير الأمريكي، ديفيد فيشر، في المملكة المغربية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية على "الفيسبوك".

وحسب ذات المصدر، فإن العثماني استقبل ديفيد فيشر، وشكره على المجهوادت التي قام بها ومساهمته في تعزيز العلاقات المغربية الأمريكية.

ومن جهته، يقول المصدر ذاته، أشاد السفير ديفيد فيشر بالتطور الذي يعرفه المغرب، وعبر عن آماله بمزيد للازدهار للمملكة المغربية.

جدير بالذكر أن فيشر كان قد تولى منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بداية 2019 بعد تعيينه من طرف دونالد ترامب، ويفتح هذا الإنهاء المبكر لمهامه العديد من الأسئلة، حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة لجو بايدن هي التي تقف وراء القرار، وما إذا سيؤدي إلى تغيير في الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية.