أفاد، الملازم الأول، عبدات يوسف، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه تدخلت، زوال اليوم، في حدود الساعة 13 سا 53 د اسعافات الوحدة الرئيسية لبلدية البويرة، من أجل التعرف على جثة شخص عثر عليها بأحد البساتين بحوش المناضلين بالقرب من الطريق رقم 5 بإقليم بلدية البويرة.

وحسب ذات الملازم الأول، فإن الضحية "ت.س" تبلغ من العمر 50 سنة، وجد ملقى على الأرض وله آثار جروح في البطن، وهو متوفي.

تم نقله من طرف الحماية المدنية الى مستشفى البويرة، بعد إجراءات التحقيق الأمنية التي باشرتها فرقة الدرك الوطني.