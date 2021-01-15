يواصل الجيش الصحراوي سلسلة هجماته ضد معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي خلف الجدار الرملي المغربي، لليوم 64 وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الحامل لرقم 64,وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة، إن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي نفذت قصفا امس، مستهدفة بذلك نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي في عدة مناطق على غرار, منطقتي ألفيعيين بقطاع الفرسية و منطقة گلب النص بقطاع آوسرد.

و قال البيان العسكري أيضأ أن قصفا عنيفا نفذته قوات الجيش الصحراوي استهدف مواقع الاحتلال المغربي بمنطقة أسطيلة ولد بوگرين بقطاع آسرد.

أما بالنسبة لنهار اليوم, قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في عدة مواقع، نخص بالذكر منطقتي أم أدگن بقطاع البگاري و منطقة تندگمة بقطاع البگاري,وقد تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة. وأضاف البيان العسكري ان قصفا مكثفا استهدف منطقتي روس السبطي بقطاع المحبس و أگويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الرملي او ما يعرف بجدار الذل والعار.