توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، استمرار تساقط أمطار غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وحسب تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستكون على شكل عواصف رعدية، مصحوبة برياح قوية، تجتاح ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا من نهاراليوم السبت.

ووفق المصدر ذاته فإن الكمية المنتظرة تتراوح بين 20 و 40 ملم محليا.