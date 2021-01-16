أغلقت فرنسا تسعة مساجد في البلاد، بعد مراقبة خاصة لثماني عشرة دارا للعبادة خلال أسابيع، وفقا لقانون "النزعة الانفصالية" الذي تم إقراره مؤخرا.

ونشر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، أمس الجمعة، تغريدة قال فيها "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية. من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، تم إغلاق 9 أماكن".

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضع 76 مسجدا في البلاد تحت المراقبة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد"غرد" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 2 ديسمبر الماضي، قائلا: "وفقا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية. سيتم فحص 76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد طالب أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.