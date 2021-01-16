قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب تسلم، أمس الجمعة، أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوصل لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الصهيوني المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل المغربي محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وذلك لقراره تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.