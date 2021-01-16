يخوض بداية من الساعة الثامنة والنصف من سهرة اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد ثاني خرجاته الرسمية في البطولة العالمية بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك أمام منتخب إيسلندا ، لقاء يصطدم فيه " الخضر " بمنافس من العيار الثقيل وهو الذي يملك باعا طويلا خلال المنافسات القارية.

فعقب أول خرجة موفقة لزملاء بركوس ستكون ثاني لقاءات العناصر الوطنية جد صعبة وهي الباحثة عن إحداث المفاجأة ضد منتخب استهل المنافسة بخسارة أمام البرتغال مايعني بأنه سيدخل غمار مواجهة اليوم بنية التدارك لا غير.

وقال بركوس بهذا الخصوص: "سنواجه منتخب إيسلندا الذي اعتبره من بين أقوى المنتخبات الأوروبية بجدية كبيرة وبثقة ، سنلعب هذه المقابلة دون أي عقدة أو مركب نقص، وسنحرص على تطبيق طريقتنا في اللعب وتقديم مقابلة جيدة."

و في المقابلة الثانية للمجموعة السادسة، سيكون المنتخب البرتغالي أمام طريق مفتوح لحسم تأشيرة المرور للدور الرئيسي، عند مواجهته للمنتخب المغربي الذي بات ممنوعا من الخطأ إذا أراد مواصلة المغامرة العالمية.

الطبعة الـ27 من المونديال شهدت ارتفاعا قياسيا في عدد البلدان المشاركة، من 24 إلى 32 منتخبا،على أن يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي، حيث ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات تضم كل واحدة منها ستة فرق.

ويتأهل بعدها صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، أما المنتخبات التي لا تتأهل للدور الرئيسي فستلعب من أجل الترتيب.