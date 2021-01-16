أدان الأزهر بشدة انفجار الذي وقع في منطقة ثليجان بولاية تبسة، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، ووصفه بالهجوم الإرهابي الخسيس.

وأكد الأزهر استنكاره ورفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية، مطالبا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والشعب الجزائري، ويدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.