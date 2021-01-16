تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية ڨجال مساء أمس الجمعة، لأجل حادث انحراف سيارة سياحية (هونداي ) على الطريق الوطني رقم 75 واصطدامها بجدار الإحاطة لمحطة الوقود "جواد" بمنطقة لمزارة في بلدية ڨجال 20 كم جنوب شرق سطيف، خلف الحادث وفاة ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 24 و26سنة مع تعرض فتاة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة لإصابات متعددة خطيرة، تطلبت العملية تفكيك أجزاء المركبة لإخراج الضحايا و إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الجامعي لسطيف، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.