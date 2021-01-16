قتل العديد من أفراد الشرطة والجنود والمدنيين في أفغانستان جراء سلسة هجمات، كان آخرها في ولاية هيرات غربي البلاد. وبحسب وسائل إعلام أفغانية، فقد راح 13 شرطيا محليا ضحية هجوم نفذه عناصر من حركة "طالبان" الليلة الماضية على نقطة أمنية في منطقة غوريان.

وقال المتحدث باسم شرطة هيرات عبد الأحد والي زادة إن المهاجمين فروا بأسلحة وذخائر القتلى، مضيفا أن القوات الحكومية الأفغانية استعادت السيطرة على المنطقة.

وقال رباني رباني، العضو بمجلس الولاية، إن مسلحي حركة "طالبان" شنوا خلال الليلة الماضية هجوما على نقطة تفتيش أمنية بمقاطعة "إمام صاحب" بولاية قندوز شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 12 جنديا أفغانيا ومدنيا، وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

في غضون ذلك، وقع هجوم ثالث حيث انفجرت قنبلة مثبتة في سيارة مدرعة تابعة للشرطة، اليوم السبت، في الجزء الغربي من العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز.