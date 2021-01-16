سجلت مختلف وحدات الحماية المدنية ليلة أمس الجمعة إلى فجر اليوم السبت إجلاء 11 مختنقا بالغاز تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و75 سنة من بينهم تسع نساء.

ففي حدود الرابعة و22 دقيقة من فجر اليوم السبت تم إسعاف ونقل أربعة مصابين استنشقواغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء ثلاثة منهم في حالة فقدان الوعي نحو استعجالات مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية، من سكن وظيفي تابع للدرك الوطني بحي الشرفة بالمخرج الشمالي لذات المدينة وقبلها بساعات قليلة أجلي مصابان من مسكن وظيفي تابع لابتدائية بقرية بوشعبة في بلدية أولاد إبراهيم، نحو عيادة ذات البلدية في حالة خطيرة جراء استنشاق الغاز المنبعث من سخان الماء أيضا، فيما أحيل على استعجالات مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، خمسة مصابين بالاختناق بالغاز المنبعث من مدفأتهم العائلية بشقتهم الكائنة بحي ثنية الحجر بعاصمة الولاية في حدود السابعة وخمس دقائق ثلاثة منهم في حالة فقدان للوعي، بحسب بيانات متعاقبة لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية.

ليتحول هذا التصاعد غير المسبوق في حالات الاختناقات ليس إلى وضع مقلق لذات المصالح وبمعية مصالح سونلغاز والمصالح الصحية، بل مرعبا أيضا للساكنة ولجوار أماكن ومواقع تسجيل الإصابات، مع بقاء أصابع الاتهام موجهة لنوعية ولسوء استغلال التجهيزات الموجهة للتدفئة والاستخدامات المنزلية المتعددة للغاز وطرق التوصيل الداخلية الذاتية غير المستجيبة للمعايير الأمنية والصحية المعمول بها.