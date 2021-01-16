قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، تعديل الحد الأدنى لعدد اللاعبين المسموح به لانطلاق المباراة بسبب "كوفيد 19".

وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للكاف بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" وبحضور ضيف الشرف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الذي التقى أمس ،رفقة الرئيس المؤقت للكاف"كونستانت أوماري" و مستشار الهيئة الكروية ، صامويل ايتو برئيس الكاميرون بول بيا

وذكرت الكاف في بيانها الرسمي "تعديل الحد الأدنى لعدد اللاعبين المسموح به لبدء المباراة بسبب كوفيد 19، فإذا كان لدى الفريق 11 لاعبًا للعب مباراة، تقام المباراة. في حالة عدم وجود حارس مرمى يمكن للاعب آخر أن يحل محل حارس المرمى بشرط أن يكون إجمالي عدد اللاعبين في الملعب 11 لاعباً، وإلا يعتبر الفريق خاسرا بنتيجة 2-0 .

ومن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للكاف، اختيار المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022.

كما أعلنت الكاف عن إعادة فتح عملية تقديم الترشحات الخاصة بحقوق استضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023 وكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023 وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2022.

كما تم تعديل لوائح كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة للسماح بتبديل إضافي خلال الوقت الإضافي من ناحية أخرى ومع تأثير فيروس "كورونا"على العديد من عمليات الانسحاب من قبل الفرق في مختلف المسابقات، قررت اللجنة التنفيذية للكاف منح العفو لجميع حالات الانسحاب هذه اعتبارًا من مارس 2020 حتى الآن.

وفي الأخير أوصت اللجنة التنفيذية بتشكيل وفد مشترك بين الكاف والفيفا للمساعدة في صياغة طرق للخروج من الأزمة بين الاتحاد التشادي لكرة القدم والسلطات الحكومية.