أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية معارضتها "حاليا"طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول أحد البلدان بالنسبة للمسافرين الدوليين.

وأوضح بيان للجنة، التي اجتمعت يوم الخميس، أنه "بما أن تأثير اللقاحات على الحد من انتقال العدوى لا يزال غير معروف وتوافر اللقاح الحالي محدود للغاية، فقد أوصت اللجنة بأن لا تطلب الدول دليلا على التلقيح للمسافرين الذين يدخلون أراضيها".

وحثت اللجنة البلدان على تنفيذ تدابير منسقة وقائمة على الأدلة للسفر بأمان وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المستخلصة مع منظمة الصحة العالمية. وعلاوة على ذلك، شددت اللجنة على الحاجة إلى الولوج العادل إلى اللقاحات من خلال آلية "كوفاكس"، وكذلك نقل التكنولوجيا لزيادة قدرات الإنتاج العالمية.

ودعت مصنعي اللقاحات إلى تقديم بيانات الأمان والفعالية بسرعة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل وضع قائمة الاستعمالات الطارئة. وخلصت اللجنة إلى أن "الافتقار إلى مثل هذه المعطيات يشكل عقبة أمام الإمداد السريع والعادل للقاحات على المستوى العالمي".