قال مدرب اتحاد الجزائر تيري فروجي أنه كان يحتاج لوقت أكبر للتحضير لمواجهة عشية اليوم، أمام سريع غليزان بملعب عمر حمادي ببولوغين وذلك لحساب الجولة الثامنة من منافسات المحترف الأول.

وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك: "سنلعب مباراة صعبة ومهمة أمام منافس يحسن التفاوض جيدا خارج الديار، هذا اللقاء سيكون معلما لنا تحسبا لباقي الجولات."

وأردف: "أتمنى أن نكون قد استرجعنا جيدا، لأنه وجب علينا تقديم مباراة جيدة، صحيح لما قدمت كان علي إحداث الدكليك، صحيح الفوز مهم جدا لكن الأهم هو الأداء ومحتوى المباراة، ستكون لدينا نظرة محددة لأننا مركزون جدا على اللقاء."

من جهته أوضح مدافع الفريق مصطفى بوشينة أن زملاءه يستهدفون النقاط الثلاث لا غير خصوصا وأن المباراة ستلعب داخل القواعد. وكشف بأن المجموعة جاهزة تماما لخوض اللقاء ومواصلة سلسلة النتائج الايجابية.