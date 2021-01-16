أحالت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، 5 آلاف و586 ملف على العدالة عقب تعرض شبكاتها إلى الاعتداء والسرقة التي تجاوزت الـ 14 ألف خلال 2020، ما تسبب في خسائر مادية معتبرة للشركة وأثر سلبا على استمرارية الخدمات ونوعيتها بما فيها التنقلات عبر السكة الحديدية، حيث تضرر أكثر من 82 ألف مواطـن جراء هذه الاعتداءات.

وأكد مدير الاتصال لشركة توزيع الكهرباء والغاز خليل هدنة أن مصالح سونلغاز سجلت 5 آلاف و 75 اعتداء على شبكة الغاز، أما شبكة الكهرباء فطالها 8 آلاف و699 اعتداء إلى جانب تسجيل ألف و 588 حالة حفر بجانب الشبكات لسرقة الكوابل.

وحسب ما صرح به مدير الشركة ، فإن الاعتداءات المستمرة على شبكات الغاز والكهرباء أدت إلى تعطيل الخدمات المقدمة للمواطن بما فيها التنقلات عبر خطوط السكة الحديدية.

وكشف مدير نقل المسافرين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سمير قعموري عن تسجيل اضطرابات في توقيت سير القطارات جراء أعمال التخريب والسرقة التي طالت الكابلات الكهربائية.حيث تم تسجيل السنة الماضية 233 عملية سرقة.