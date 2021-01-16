توفي ستة أشخاص وأصيب 250 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع عدة حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية اليوم السبت.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح على إثر انقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 76 ببلدية ودائرة ڨجال (ولاية سطيف).

كما قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة بتقديم الإسعافات الأولية لـ 54 شخصا مختنقين نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة على مستوى عدة ولايات من الوطن، في حين تم تسجيل وفاة شخصين (18 و 19 ) سنة مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكن متواجد بالمكان المسمى "فرقة أولاد مازوني" ببلدية ثلاث دوائر (ولاية المدية)،

كما تدخلت الحماية المدنية على إثر انفجار غاز متبوع بحريق بمسكن واقع بحي المسمى 'الشاطو" ببلدية البويرة، حيث تسبب هذا الانفجار في وفاة شخص يبلغ من العمر36 سنة وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة أيضا أربعة أشخاص بجروح مختلفة، تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.