تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن علاقته مع اللاعبين العرب الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي ويعدون نجوما كذلك مع أنديتهم.

وفي حوار خص به شبكة قنوات " بيين سبور " القطرية أوضح اللاعب السابق لسيون السويسري وتشلسي الإنجليزي عن تواصله مع الثنائي رياض محرز والمغربي حكيم زياش وقال :" صراحة لا يوجد تواصل شخصي معهما، ولكن عندما أقابل محرز في المباريات أتكلم معه ."

مضيفا :" زياش لم أره حتى الآن لأنه انتقل حديثا إلى الدوري الإنجليزي، ولكن علاقتي بمحرز جيدة نتحدث قبل أو بعد كل مباراة نتواجه فيها."

وختم بالقول: "الذي علاقتي به جيدة في كرة القدم هو عمر السومة، نتواصل من وقت لآخر".