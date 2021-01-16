محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمحرز
رياضة
16 يناير 2021 () - الوكالات/ شاهر.ع
تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن علاقته مع اللاعبين العرب الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي ويعدون نجوما كذلك مع أنديتهم.
وفي حوار خص به شبكة قنوات " بيين سبور " القطرية أوضح اللاعب السابق لسيون السويسري وتشلسي الإنجليزي عن تواصله مع الثنائي رياض محرز والمغربي حكيم زياش وقال :" صراحة لا يوجد تواصل شخصي معهما، ولكن عندما أقابل محرز في المباريات أتكلم معه ."
مضيفا :" زياش لم أره حتى الآن لأنه انتقل حديثا إلى الدوري الإنجليزي، ولكن علاقتي بمحرز جيدة نتحدث قبل أو بعد كل مباراة نتواجه فيها."
وختم بالقول: "الذي علاقتي به جيدة في كرة القدم هو عمر السومة، نتواصل من وقت لآخر".