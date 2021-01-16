بعث سفير الجزائر بالقاهرة، المندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، محند الصالح العجوزي، رسالة دعم وتشجيع لأعضاء المنتخب الوطني لكرة اليد الذي يتواجد حاليا في مصر لخوض بطولة العالم والتي ستمتد إلى غاية 31 من جانفي الجاري.

واستهل السفير الجزائري رسالته بالتعبير عن دعمه للمنتخب ووقوفه إلى جانبه بالرغم من الظرف الصحي الذي تسبب في فرض إجراءات وقائية حالت دون إمكانية، زيارته له، قائلا: "إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها منظمو بطولة العالم لكرة اليد في طبعتها السابعة والعشرين، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، قد شكلت حاجزا يمنع الجميع من الاقتراب من لاعبي كرة اليد ومع ذلك ارتأيت أن أتوجه إليكم بهذه الكلمات المختصرة".

كما أكد الدبلوماسي الجزائري للاعبي المنتخب الوطني وكذلك أعضاء الجهاز الفني دعم الجالية الوطنية المقيمة بمصر للفريق في هذه المنافسة الرياضية العالمية.