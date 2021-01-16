رغم مرور ستة اشهر على الهبة التضامنية من طرف العديد من المواطنين والجمعيات الخيرية التي تمكنت السنة الماضية وفي ظرف قياسي وجيز من جمع 600 مليون سنتيم وهي تكاليف السفر وإجراء -عملية جراحية بأحد مستشفيات تركيا، إلا أن معاناة الشاب ياسين بن علال (28سنة )، أحد ابناء مدينة البرواقية ولاية المدية، الذي يعاني من سرطان الأعظام على مستوى الحوض لا زالت مستمرة في صمت بعد غلق المجال الجوي بسبب كوفيد 19.

ورغم ذلك لم يفقد ياسين ولا عائلته الأمل، وهي تنتظر اليوم تدخلا من السلطات العليا في البلاد من أجل منحه رخصة استثنائية حتى يتمكن ياسين من السفر للعلاج بإسبانيا او تركيا، اين يتواجد المستشفى المسمى Memorial Hastanesi الذي استلم اطباءه في وقت سابق ملف ياسين و اطلعوا على حالته الصحية، وينتظرون اليوم فقط قدومه بعد ان أكدوا له ان حالته يمكن علاجها والشفاء منها بإجراء عملية جراحية ويبقى أمل العائلة قائما في أن يتمكن إبنهم ياسين السفر للعلاج.

تضامن وتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان انقذوا ياسين

تناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حكاية ومعاناة ياسين وعلى مدار أكثر من ستة اشهر، تعددت النداءات والصرخات لكن دون أن يكون هناك رد فعل من أي جهة، وما زاد في أمل نقل ياسين إلى الخارج ،هي الهبة التضامنية الأخيرة التي مكنت الشاب أمين بوهالي بالمدية من السفر إلى ألمانيا للعلاج من ورم خبيث لازمه لعدة سنوات.