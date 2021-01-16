أصبح ميترو الجزائر العاصمة جاهزًا لاستقبال مستخدميه مع اعتماد بروتوكول صحي صارم لمواجهة فيروس كورونا، لكنه لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات العمومية لاستئناف نشاطاته، حسبما علم اليوم السبت من مؤسسة ميترو الجزائر العاصمة.

وأكد ذات المصدر أنه "ليس لدينا موعد محدد لاستئناف نشاط ميترو الجزائر العاصمة لأن الأمر متروك للسلطات العمومية العليا لاتخاذ هذا القرار".

وبحسب مؤسسة ميترو الجزائر، فقد تم القيام بتمارين محاكاة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والتقنية من اجل استقبال المسافرين على النحو الملائم في الوقت المحدد.

كما ذكرت المؤسسة بأن ميترو الجزائر قد وضع تدابير سلامة وأمن لفائدة الركاب والموظفين من أجل تفادي انتشار الوباء على مستوى المحطات المختلفة أو حتى داخل وسائل النقل.

و في ردها على سؤال حول سبب تأخر ميترو الجزائر العاصمة في استئناف أنشطته وهذا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، أكدت مؤسسة ميترو الجزائر أن هذا التأخير لا علاقة له بتغيير الشركة المسيرة، مؤكدة أن تاريخ استئناف الأنشطة "يبقى في أيدي السلطات العمومية".

وأضاف ذات المصدر أن تسيير ميترو الجزائر العاصمة اسند في 1 نوفمبر الأخير إلى شركة جزائرية 100 بالمائة (فرع لمؤسسة ميترو الجزائر)، بعد انتهاء العقد الذي يربط بين مؤسسة ميترو الجزائر والشريك الأجنبي (RATP- الجزائر، فرع الشركة الفرنسية RATP-Développement)، الذي انتهى في 31 أكتوبر الماضي.