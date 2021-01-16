تمكنت، أمس، فرقة البحث و التدخل خنشلة من توقيف شخصين متورطين في حيازة وتخزين و عرض مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي مقدر كميتها بأكثر من 1800 كبسولة.

توقيف الشخصين وحجز الكمية جاء بعد معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل، مفادها قيام شخصين بتخزين كمية من المؤثرات العقلية وتخزينها على مستوى مسكن أحد المشتبه فيهما، حيث وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، عثر على أكثر من 1800 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ 92 ألف دج، وهاتفين نقالين، وتم في العملية ذاتها توقيف شخص ثان يعد شريكا للمتشبه فيه الرئيسي.

وبعد إنجاز ملفين جزائيين بتهمة الحيازة والعرض والبيع لمؤثرات عقلية، وممارسة مهنة الصحة بطريقة غير قانونية، والتهريب وانتحال صفة الغير، تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس ووضع المشتبه الثاني رهن الرقابة القضائية.