اختفى شخص يدعى فيلالي بلقاسم دكتور و أستاذ بجامعي بجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة، و إمام متطوع، أمس بعد خروجه في حدود الساعة الرابعة صباحا، من مقر سكناه الكائن بحي زقرور العربي ( شعبة المذبوح) التابع لبلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة .

المفقود و حسب أحد أقاربه، أربعيني و متزوج و له أولاد، و يعاني من اضطرابات نفسية .

و قد باشرت عائلته و أقاربه مع هبة تضامنية من قبل المواطنين عمليات بحث واسعة ،لكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يظهر له أثر.

و يناشد أهل المفقود السلطات المحلية و مصالح الدرك الوطني و السلطة التدخل لمساعدتهم في عمليات البحث.

و قد اهتزت منطقة زقرور العربي على وقع هذا الإختفاء المر لأستاذ جامعي مختص في الشريعة.