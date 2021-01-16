تم احصاء 48515 شخص معني بعملية التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد 19 بولاية تيبازة في المرحلة الأولى من العملية ،عبر 36 مركز تلقيح تشرف عليه 79 فرقة مخصصة لهذا الغرض.

وأفادت والي تيبازة ،لبيبة ويناز مباركي، في ندوة صحفية نشطتها بمقر ولاية تيبازة، اليوم، أن عدد الأشخاص المعنيين بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 بلغ 48515 شخصا عبر الولاية ،سيتلقون جرعاتهم عبر 36 مركز تلقيح موزعين عبر بلديات الولاية، تحت اشراف 79 فرقة تلقيح.

فيما بلغ عدد عمال الصحة المسخرين للعملية 297 عامل ،كما تم تجهيز غرفة تبريد بسعة 25 متر مكعب بين 4 و8 درجات مائوية لاستقبال اللقاح.

وأوضحت ذات المسؤولة أن المعنيين بالتلقيح كمرحلة أولى هم الأطقم الطبية وشبه الطبي وعمال الصحة بإجمالي 7500 شخص، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 سنة وعددهم 21 ألف وكبار السن بديار الرحمة 115 شخصا، والأسلاك الأخرى بإجمالي 20 ألف شخص، ليبلغ العدد الاجمالي للمعنيين 48515 تحت اشراف لجنة علمية صحية مختصة، وأن عملية التلقيح في مرحلتها الثانية ستشمل الجميع.

وأضافت ذات المتحدثة أنه على الرغم من عدم اجبارية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 ،إلا أن الأولى يبقى التطعيم ضده وعلى كل مواطن الوعي بضرورة أخذ اللقاح ضد هذا الفيروس في إطار حملة عالمية ،مشيرة في السياق ذاته إلى أن الوضعية الصحية المرتبطة بالجائحة مستقرة بولاية تيبازة ،غير أن التقيد بالإجراءات الوقائية يبقى الزاميا ،لافتة إلى تسجيل بعض التراخي من طرف المواطنين فيما يخص التقييد بالتدابير الوقائية.