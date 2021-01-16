حسمت مولودية الجزائر، اليوم السبت، قمة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعتها بوفاق سطيف، ما جعلها تقترب أكثر من الصدارة.

كانت أنظار عشاق الكرة المستديرة في الجزائر موجهة إلى ملعب 8 ماي 45 بسطيف الذي احتضن المواجهة المباشرة بين المتصدر والوصيف، حيث لم ترقى المقابلة إلى تطلعات جماهير الفريقين والمتتبعين وانتهت لفائدة العاصميين بهدف مقابل صفر سجله الظهير الأيسر لعمارة في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تلحق المولودية أول خسارة بأبناء الهضاب هذا الموسم، كما قلصت الفارق عن الصدارة إلى نقطتين فقط وبمقابلة ناقصة قد تسمح لأشبال نغيز باقتناص المرتبة الأولى.

مقابلة أخرى تعتبر من كلاسيكيات البطولة الوطنية جمعت بملعب 20 أوت في العاصمة شباب بلوزداد بمولودية وهران، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

افتتح بلحول باب التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 22 قبل أن يعادل نقاش النتيجة للحمراوة الذي نجحوا في العودة بنقطة ثمينة من تنقل صعب إلى العاصمة، حيث يتقاسم الفريقان المرتبة السابعة برصيد 12 نقطة.

في مقابلة أخرى، عادت الشبيبة القبائلية بفوز مهم من تلمسان ضد الوداد المحلي بنتيجة هدفين لصفر سجلهما طوبال عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 79 ونزلة في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز تعوض الشبيبة الخسارة السابقة ضد اتحاد الجزائر بتيزي وزو محتلة المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يبقى الزيانيون يعانون في بداية هذا الموسم متمركزين في المرتبة قبل الأخيرة بأربع نقاط فقط.

وعلى ملعب عمر حمادي بالعاصمة، واصل اتحاد الجزائر استفاقته مسجلا الفوز الثالث على التوالي كان هذه المرة ضد سريع غليزان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وجاء هذا الفوز بفضل المتألق وصاحب الخبرة حمزة كودري الذي سجل هدفين في الدقيقتين 52 و85، إضافة إلى هدف بلقاسمي في الدقيقة 17، فيما سجل للسريع عواد في الدقيقة 72.

وارتقى أبناء سوسطارة للمركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما تقهقر أبناء الغرب إلى المركز 11 بـ9 نقاط.

وانتهى اللقاء الذي جمع نجم مقرة بنادي بارادو كما بدأ بدون أهداف، وهو التعادل السادس للأبناء الأكاديمية الذي يحتلون المركز 11 بـ9 نقاط، فيما يبقى نادي مقرة يعاني في المراتب الأخيرة.

النتائج والترتيب:

السبت:

نجم مقرة - نادي بارادو 0 - 0

وداد تلمسان - شبيبة القبائل 0 - 2

شباب بلوزداد - مولودية وهران 1 - 1

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 0 - 1

اتحاد الجزائر - سريع غليزان 3 -1

الجمعة:

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس 0 - 1

شبيبة الساورة - نصر حسين داي 2 - 1

أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج 2 - 0

جمعية عين مليلة - أولمبي المدية 1 - 3

الخميس:

شبيبة سكيكدة - شباب قسنطينة 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 19 8

2. مولودية الجزائر 17 7

3. شبيبة الساورة 14 7

--. جمعية عين مليلة 14 8

5. أولمبي المدية 13 7

--. أولمبي الشلف 13 8

7. شباب بلوزداد 12 6

--. مولودية وهران 12 8

--. شبيبة القبائل 12 8

10. اتحاد الجزائر 11 8

11. سريع غليزان 9 8

--. نادي بارادو 9 8

13. شبيبة سكيكدة 8 8

--. اتحاد بسكرة 8 8

--. اتحاد بلعباس 8 8

16. شباب قسنطينة 7 7

17. نصر حسين داي 6 8

18. نجم مقرة 5 8

19. وداد تلمسان 4 8

20. أ. برج بوعريريج 2 8.