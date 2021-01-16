تم، مساء اليوم السبت، العثور على الشابين المفقودين صباح اليوم في أعلي جبال جرجرة في محطة تكجدة.

و حسب الحماية المدنية فإن الشابين الذين كانوا في بحيرة أوغلميم تاهوا لعدة ساعات.

و أفادت الحماية المدنية لولاية البويرة، مساء اليوم،في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم العثور على الشابين المفقودين و أنهم في صحة جيدة.

تجدر الإشارة أن المنطقة السياحية لتكجدة تعرف هذه الأيام توافد العديد من السياح من مختلف الولايات،بالخصوص خلال أيام العطلة الأسبوعية، رغم التحذيرات الرسمية و منع الحافلات و الدراجات النارية من الولوج إليها.