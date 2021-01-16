أعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، تعليمات لتسوية ملف العقود النهائية لفائدة المستفيدين من سكنات برنامج البيع بالإيجار "عدل 1" قبل 15 مارس المقبل، حسبما افادت به الوكالة.

و اوضحت وكالة "عدل"، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلعريبي، دعا خلال إشرافه على لقاء تقييمي مع المدراء المركزيين و المدراء الجهويين للوكالة، "لتسوية ملف العقود النهائية لبرنامج 55 الف سكن عدل1 في مدة قصيرة لا تتعدى 15 مارس المقبل".

و بعد استماعه الى عرض عن تقدم الأشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة منها التي انطلقت خلال سنة 2020، دعا المدير العام، خلال هذا اللقاء، الذي حضره كذلك المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع و المدير المركزي لتنفيذ العمليات و مدير الدراسات و المدير المكلف بالعقود الى "ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و تفادي التأخر في الإنجاز و ضرورة احترام الآجال التعاقدية، بهدف تسليم السكنات في اجالها المحددة".

و في سياق آخر، ألزم المسؤول المدراء الجهويين و مدير العقود بالوكالة "بضرورة التنسيق مع مدراء المشاريع في مختلف الولايات من أجل تسوية عقود الأوعية العقارية التي تنجز فوقها سكنات عدل تفاديا للتأخر في تسليم عقود المستفيدين".

كما دعا بلعريبي مدير الدراسات بوكالة "عدل" الى "تسريع دراسات المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا".