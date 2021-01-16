اندلع، زوال اليوم السبت، حريق في باخرة صيد في ميناء مستغانم التجاري، حسب ما نقل بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وجاء في البيان أنه "في حدود الساعة 15سا و 10د تدخلت اسعافاتنا ممثلة في ثلاث وحدات للحماية المدنية، الوحدة المينائية، الرئيسية والبحرية مجهزة بـ 4 شاحنات إطفاء مختلفة الأحجام من أجل إخماد الحريق الذي اندلع في باخرة صيد، كانت محل أشغال الصيانة بمرفأ السفن".

وأضاف البيان " تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية رفقة قائد الوحدة الرئيسية، باشر الأعوان المتدخلين من مختلف الرتب بعملية التدخل رفقة عناصر فرقة البحرية بالميناء لاجل السيطرة على الحريق".