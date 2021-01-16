واصل الجيش الصحراوي شن هجماته ضد معاقل جيش الاحتلال المغربي خلف "جدار العار" لليوم 65 على التوالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

وجاء في البيان العسكري رقم 65، وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص)، اليوم، "نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت مواقع جيش الاحتلال المغربي بقطاعات الكلتة، الفرسية و حوزة و تشلة والمحبس".

و اوضح البيان ، انه "خلال يومِ أمس وليلة البارحة قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي في منطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة و منطقة أزمول أم خملة بقطاع الكلتة".

كما قصف جيش التحرير الصحراوي،بحسب البيان، "مواقع قوات الاحتلال المغربي منطقة جحور و ألفيعيين بقطاع الفرسية بالإضافة الى منطقة راس فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة".

أما بالنسبة لنهار اليوم، وفقا لذات البيان، فان "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجه نيران أسلحته مستهدفة قوات الاحتلال المغربي منطقة حلب أظليم بقطاع تشلة"، كما "قصف منطقة أودي أمركبة و روس السبطي بقطاع المحبس".

و"تتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، وفقا للبيان العسكري.