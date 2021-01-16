سجلت استثمارات الصين في مرافق الحفاظ على المياه رقما قياسيا بلغ 770 مليار يوان (حوالي 5ر118 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، وفقا لوزارة الموارد المائية.



و قالت الوزارة إنه تم تشجيع السلطات المحلية على استخدام السندات الحكومية الخاصة والقروض المصرفية لزيادة حجم الاستثمار في الحفاظ على المياه قدر الإمكان وسط الجهود المبذولة لتعويض تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). و تم استخدام حوالي 5ر190 مليار يوان من السندات الحكومية المحلية الخاصة لتمويل مشاريع الحفاظ على المياه في عام 2020، أي ما يقرب من ستة أضعاف المبلغ في عام 2019.



و بدأت أعمال البناء في 45 مشروعا رئيسيا للحفاظ على المياه العام الماضي، بما في ذلك مشروعات التحكم في الفيضانات والخزانات ومرافق الري. وقالت الوزارة إن الصين ستسرع هذا العام في بناء مشاريع الحفاظ على المياه وستواصل إفساح المجال كاملا لدور الحفاظ على المياه في استقرار الاستثمار والحفاظ على النمو.