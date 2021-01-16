مونديال كرة اليد: الجزائر تنهزم أمام ايسلندا بـ24-39

رياضة
16 يناير 2021 () - م.خ/ واج
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انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره الايسلندي بنتيجة (24-39) الشوط الاول (10-22), اليوم السبت بالقاهرة, لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة للدور التمهيدي لمونديال-2021 بمصر.

خسارة اليوم تعتبر الأولى من نوعها للخضر بعد الفوز المسجل في الجولة الاولى أمام المغرب (24-23) يوم الخميس الماضي.

ولحساب نفس الجولة, فاز منتخب البرتغال في يوم سابق من نهار اليوم أمام المغرب بنتيجة (33-20) الشوط الاول (12-12).

ويواجه رفقاء مسعود بركوس يوم الاثنين (00ر18), المنتخب البرتغالي لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من الدور التمهيدي, في حين يلتقي الفريق المغربي المقصى من المنافسة, نظيره الأيسلندي (30ر20).

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