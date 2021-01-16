انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره الايسلندي بنتيجة (24-39) الشوط الاول (10-22), اليوم السبت بالقاهرة, لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة للدور التمهيدي لمونديال-2021 بمصر.



خسارة اليوم تعتبر الأولى من نوعها للخضر بعد الفوز المسجل في الجولة الاولى أمام المغرب (24-23) يوم الخميس الماضي.



ولحساب نفس الجولة, فاز منتخب البرتغال في يوم سابق من نهار اليوم أمام المغرب بنتيجة (33-20) الشوط الاول (12-12).



ويواجه رفقاء مسعود بركوس يوم الاثنين (00ر18), المنتخب البرتغالي لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من الدور التمهيدي, في حين يلتقي الفريق المغربي المقصى من المنافسة, نظيره الأيسلندي (30ر20).