كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا البرفسور رياض مهياوي، أن الفئة التي تستثنى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند اطلاق عملية التلقيح تشمل النساء الحوامل و الأطفال و المصابين بأمراض الحساسية.



و أكد البرفسور مهياوي في حديث للقناة الأولى أن استثناء هذه الفئة من اللقاح أمر مؤقت و قابل للتجديد و الاجتهاد في المستقبل على حد تعبيره.



و أرجع سبب استثناء النساء الحوامل و الأطفال من التطعيم باللقاح الجديد لعدم اختباره سريريا عليهم أثناء التجارب الأولية.



وأوضحت آخر الدراسات أن النساء أثناء فترة الحمل مختلفات من الناحية المناعية لحماية الجنين ،لهذا فضلت عدة دول استثنائها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



من جهته حذر رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة البرفسور كتفي عبد الباسط، المصابين بأمراض الحساسية من خطورة تلقي اللقاح خشية وقوع مضاعفات لم تكن في الحسبان.