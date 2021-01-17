كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، أن الجزائر ستستلم قبل نهاية شهر جانفي نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك 5" المضاد لكورونا.

وقال فورار في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن عملية التلقيح ستنطلق مباشرة بعد استلام الشحنة الأولى، مضيفا أن مصالح وزارة الصحة ستشرع في تكوين كل عمال الصحة المعنيين بالمشاركة في حملة التلقيح ضد كورونا.

وذكر فوار، عن جاهزية 8 آلاف مركز صحي للشروع في حملة التلقيح ويمكن الرفع من عدد المراكز حسب الحاجة، بالإضافة إلى مراكز صحية متنقلة ستخصص لتلقيح سكان مناطق الظل ضد فيروس كورونا.

وأوضح فورار، حول تفاصيل عملية التلقيح أن الشخص الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح سيستفيد من نفس اللقاح خلال الجرعة الثانية، أما المدة الفاصلة تكون 21 يوما، في حين يلتزم متلقي اللقاح بالبقاء 30 دقيقة في المركز الصحي بعد أخذه الجرعة. والهدف هو تلقيح مابين 60 الى 70 بالمائة من الجزائريين لبلوغ المناعة الجماعية.

أمام بخصوص اللقاح الصيني التي أعلنت الحكومة استيراده إلى جانب اللقاح الروسي، قال الناطق الرسمي للجنة العلمية إن كمية الشحنة الأولى للقاح الصيني غير معلومة لحد الآن والمحادثات متواصلة مع الجانب الصيني.