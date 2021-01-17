أكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية في تصريح نشرته الصحفة الرسمية للفريق، أن النتائج التي حققها الفريق بعد مرور سبع جولات على بطولة المحترف الأول ليست مفاجئة لأن الاولمبي خاض تحضيرات جدية، ويملك تشكيلة قوية أثبتت مكانتها في البطولة.

وأضاف حجار أن كل هذه النتائج المحققة كانت في ظل أزمة مالية خانقة ولو لا المشكل المالي لكان الاولمبي اليوم في مرتبة أحسن حيث يحتل المركز السادس بمجموع 13 نقطة مع ناقص مقابلة أمام شباب بلوزداد.

ودق حجار ناقوس الخطر حول وضعية الأولمبي قائلا بأنه ان لم تتحرك السلطات في هذا الشهر سيتأثر الفريق، ولم يفوت المدرب توجيه كل الشكر للاعبين القدامى والجدد الذين قرروا اللعب رغم عدم تلقيهم رواتبهم، ونفى أي تدخل للأنصار في الأمور الداخلية للفريق، هذا وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودة الفريق من عين مليلة بالعديد من النداءات تدعو إلى التبرع بمبالغ رمزية لمساعدة الأولمبي.