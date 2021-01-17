كشف اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه تقرر فتح فترة تسجيلات إضافية خاصة بالفرق العشرين الناشطة ضمن الرابطة المحترفة الأولى. وحسب بيان الفاف فان القرار أتخذ عقب اجتماع المكتب الفيدرالي الذي عقد عن بعد يوم الجمعة.

ووفق المصدر ذاته فان فترة التحويلات الشتوية ستكون ما بين 25 الى31 من جانفي الجاري بناءا على تصريح الفيفا خلال فترة كوفيد 19.

كما تم السماح للفرق برفع عدد الإجازات إلى 28 بما في ذلك ترخيصان للاعبين الأجانب، ويعني هذا الإجراء الجزائريون الذين يلعبون في البطولات الأجنبية واللاعبون الأجانب حسب اللوائح المعمول بها بشأن عدد اللاعبين الأجانب في كل نادي ومن أجل الحفاظ على نزاهة المنافسة، سيتم منع الانتقال بين الأندية الجزائرية منعا باتا و يمكن تأهيل اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم في الوقت المحدد خلال فترة التسجيل الأولى.

ذات المصدر أكد على أنه سيتم الاحتفاظ بفترة التسجيل لنهاية المرحلة وسيتم إرسال تواريخها إلى الفرق المحترفة وقت لاحق على أن يتم سيتم وضع حد أقصى لمساهمات الشركات الرياضية ذات أسهم وأرباح النادي الهاوي.

وبالتالي، ستكون إلزامية الفرق المحترفة بنسخة من الاتفاقية الملزمة للنادي الهاوي والشركة الرياضية.

ومع ذلك ، لتجنب أي خلاف بين النادي الهاوي والشركة الرياضية حول شروط توقيع الاتفاقية ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساهمة المالية لـ الشركة الرياضية لصالح الفريق الهاوي ، تم تحديد هذه المساهمة بنسبة 50 ٪ من متوسط الميزانية السنوية.