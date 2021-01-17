تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس، لولاية تبسة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة وحجز كمية من الأقراص الهلوسة كان بصدد ترويجها في جامعة تبسة.

وتعود حيثيات القضية، بعد توفر معلومات واردة إلى ذات المصلحة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لشخص يحترف ترويج الأقراص المهلوسة على مستوى الجامعة والإقامات الجامعية التابعة لها، ليتم بناء على ذلك نصب كمين مع تتبع تحركات المعني الذي عند توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته 30 قرص مهلوسا بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2100 دج كعائدات من الترويج، وبعد توقيف المشتبه فيه وتحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيق في القضية، وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط أمام العدالة لدى محكمة تبسة وصدر في حقه حكما يقضي بمعاقبته بـ18 شهرا حبسا نافذة مع الإيداع من الجلسة.