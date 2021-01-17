أنهت أسعار مزيج الصحراء الخام الجزائري المرجعي سنة 2020 بارتفاع يفوق 7 دولارات، واستقرت عند 49.99 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي، حسب أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي نشرتها في تقريرها الشهري الأخير.

وأوضح المصدر ذاته أن، "أسعار النفط الخام الجزائري (مزيج الصحراء) أو (الصحراء بلاند) وصلت إلى49.99 دولارا للبرميل في ديسمبر 2020 مقابل 42.59 دولارا في نوفمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 7.40 دولارا (+ 17.4 بالمائة).

ومع هذا التقدم، كان ثالث أغلى خام من بين 13 خام لأوبك في ديسمبر الماضي، بعد جيراسول الأنغولي (51.50 دولارا للبرميل) وزافيرو غينيا الاستوائية (50.4 دولارا للبرميل).

إلا أن المعدل السنوي لأسعار الخام الجزائري انخفض من 64.49 دولارا للبرميل سنة 2019 إلى 42.12 دولارا سنة 2020 محافظاً على الرغم من ذلك على المركز الثالث لأغلى خام في السلة المكونة لأوبك خلال العام السابق بعد مربان الإماراتي (42.98 دولارا للبرميل) وجيراسول الأنغولي (42.64 دولارا للبرميل).

ويتم تحديد سعر الخام الجزائري وفقًا لأسعار البرنتي وهو خام مرجعي لبحر الشمالي مدرج في سوق لندن مع علاوة إضافية لصفاته الفيزيائية والكيميائية التي تقدرها مصانع التكرير.

ويأتي تقدم مزيج الصحراء في ديسمبر الماضي وخامات أخرى في سلة أوبك في سياق ارتفاع أسعار النفط الخام المرجعي وسط مؤشرات على تحسن أساسيات سوق النفط.

وقد ارتفعت سلة أوبك المرجعية للشهر الثاني على التوالي (نوفمبر وديسمبر 2020)، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام ذات الصلة وسط مؤشرات على تحسن أساسيات السوق"، حسبما أضافت أوبك.