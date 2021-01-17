قال لاعب وفاق سطيف يوسف لعوافي أن المباريات الكبيرة دائما تلعب على جزئيات صغيرة ، مثل المواجهة التي انهزم فيها فريقه أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد بملعب 8ماي 1945.

وأكد لعوافي في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك :" كانت أول هزيمة لنا منذ سنة كاملة ، لكن أشكر زملائي على آدائهم أمام منافس كبير ، ولديه خبرة."

وأردف :" سنتدارك خلال الجولات القادمة ، الموسم لا يزال طويلا، كل المواجهات التي سنلعبها داخل قواعدنا أو خارجها جد صعبة".

وختم كلامه :" سنحضر بجدية للمباراة القادمة أمام شباب قسنطينة ، سنذهب هناك للعودة بنتيجة ايجابية ، كما أشكر جماهير الفريق على مساندتهم لنا منذ بداية الموسم."