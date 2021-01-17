أكد المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا، إلياس رحال، أن كل الأطقم الطبية في حالة تأهب لشروع في عملية التلقيح، مشيرا إلى أن عملية توزيع اللقاح ستكون بصفة تدريجية وتراعي الكثافة السكانية لكل منطقة.

وكشف رحال ،اليوم الاحد ، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أن كل المصالح الصحية والإستشفائية، عبر كامل التراب الوطني جاهزة لاستقبال اللقاح. مشيرا أن " عملية التلقيح ستكون تدريجية وعلى طول السنة".