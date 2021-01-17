تدخل مركز الإسعاف على مستوى الطرقات للحماية المدنية بتاجنانت، اليوم الأحد، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي بين 06 مركبات بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أنه على الساعة الخامسة و 50 دقيقة تدخلت إسعاف الطرقات لذات الهيئة لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي بين 06 مركبات بالطريق السيار شرق-غرب النقطة الكيلومترية 115 اتجاه سطيف ببلدية ودائرة تاجنانت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث نجم عنه 03 ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 37 و 45 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة أسعفوا وحولوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعلمة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تاجنانت في نفس اليوم على الساعة الثامنة و 11 دقيقة لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة بمشتة المعاون بلدية أولاد خلوف دائرة تاجنانت نجم عنه 04 ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 28 و 64 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة أسعفوا وحولوا لمصلحة الاستعجالات بتاجنانت .