تحدث مدرب مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا عن قلة مشاركة رياض محرز خلال مباريات النادي.

وقال المدرب "أنا متأكد ومتيقن أنه بحاجة إلى دقائق أكثر، الأمر ليس حكرا عليه فقط، أيضا بقية اللاعبين يحتاجون إلى دقائق أكثر أيضا."

وفي مقتطفات من الحوار الذي خص به شبكة قنوات " ببين سبور " القطرية أوضح " بيب " : صحيح هو يؤمن أنه يحتاج دقائق أكثر ولديه زملاء لعبوا دقائق أقل ويحتاجون إلى دقائق أكثر."

وواصل التعليق في السياق ذاته:" لابد أن أكون عادلا مع كل اللاعبين، أنا أبني خياراتي على حصص المران وتقييمي لها، لكني متأكد أنا إمكانيات رياض الفنية خارقة للعادة".

وختم كلامه :" هو يعرف مدى أهميته للفريق وثبات الآداء وهو على دراية بآدائه الرائع."