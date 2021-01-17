تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية خنشلة، من حجز 4 آلاف علبة سجائر و540 معسل، كانت مهربة من الحدود الشرقية بجنوبي الولاية على الحدود مع ولاية تبسة.

العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة عن نشاط عدد من المهربين بالمنطقة الجنوبية للولاية خاصة في مجال تهريب السجائر الأجنبية ومادة المعسل المستعملة من قبل محلات الشيشة، أين تم نصب كمين محكم للسيارة المشتبه بالمكان المسمى طريق فركان بصحراء تقرارت الذي عبرت عبره المركبة المحملة بهذه الكمية، وبعد عملية التوقيف والتفتيش عثر بداخلها على 540 معسل و4 آلاف علبة من مختلف أنواع السجائر الأجنبية المهربة، أين تم حجز المركبة وما فيها وسائقها، وتحرير ملف جزائي سيرسل إلى الجهات القضائية لاحقا.