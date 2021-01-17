أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، عن إطلاق بوابة الكترونية تمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بطلب رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير المواد الحساسة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في "فايسبوك"، أن الحصول على رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير المواد الحساسة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين صارت تمر حصريا عبر الرابط الموجود على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة:

https://tassareeh.energy.gov.dz/