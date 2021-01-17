عقد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ، محمد لاسات ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك من أجل الحديث عن آخر استعدادت العناصر الوطنية لبطولة شمال إفريقيا للفئة ذاتها والمقررة بداية من يوم الغد إلى غاية 25 من جانفي الجاري.

وقال لاسات :" منذ تنصيبا في ديسمبر 2019 كانت لدينا ثلاثة أشهر عمل ، قمنا بدورة في ألمانيا و8 تربصات ، البطولات كانت متوقفة بسبب وباء كورونا ، لكن كنا على علم بأن دورة شمال إفريقيا ستجرى شهر جانفي.

مضيفا:" كنا في اتصال دائم مع اللاعبين من خلال متابعتهم عن بعد عن طريق برامج تدريبية للمحافظة على لياقتهم، لكن لم يكن ذلك كاف".

وواصل المتحدث ذاته حديثه عن برنامج عمل الطاقم الفني وأوضح :" برمجنا العديد من المعسكرات التدريبية من أجل التحضير البدني الجيد ، كنا نستدعي في كل مرة لاعبين جدد من أجل التحضير والتقييم في نفس الوقت ، خضنا مباراة أمام السنغال وذلك ما سمح لنا بأخذ فكرة عن جميع العناصر التي تنشط محليا وحتى في أوروبا ."

ستعرف هذه الدورة مشاركة ثلاثة منتخبات هي تونس والجزائر وليبيا على ان يتأهل صاحب المركز الأول إلى كان 2021.