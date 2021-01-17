كشف الدولي الجزائري آندي ديلور نجم مونبوليه الفرنسي عن مهنته الثانية بعد كرة القدم. وفي حوار خص به برنامج " تيلي –فوت " أكد ديلور بأنه مختص في شركة لبيع البلاط.

وقال: "أحب القدوم إلى هنا عندما لا تكون هناك تدريبات، أكون متواجدا من وقت لآخر للحديث هنا مع الزبائن، نحن اثنان قمنا بإنشاء هذه الشركة معًا ، نعمل كفريق واحد متحد ونحاول شق طريقنا الصغير ".

وأوضح ديلور أنه عند مجيئه إلى الشركة يقوم بالتقاط صورا مع زبائنه معتبرا ذلك جزءا من اللعبة وخطوة جيدة للاحتفال.

وعن طموحاته هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسية أبدى " آندي رغبته الكبيرة في تجاوز 15 هدفًا هذا الموسم ، وأن يكون حاسمًا قدر الإمكان. كما يسعى أن يكون في النهاية ضمن المراكز الستة الأولى مع مونبوليه ، حسب تصريحاته.