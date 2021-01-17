حجزت عناصر الشرطة القضائية لأمن الوادي، اليوم الأحد، 109 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار.

وقال مصدر من الشرطة لـ"الخبر"، إن عملية الحجز جاءت عقب استغلال معلومات تفيد بعزم شخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة إبرام صفقة بيع لأوراق نقدية مزورة بعاصمة الولاية، ليتم تكثيف عملية البحث والتحري، حيث كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه على متن سيارته السياحية بأحد أحياء المدينة.

وبعد تفتيش مركبته تم العثور على العملة الأجنبية المزورة ليحال بعدها إلى الجهات القضائية بعد تحرير محضر جزائي ضده.