تم منح الضوء الأخضر من السلطات المعنية لفتح دور الشباب بداية من يوم الغد الاثنين حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وجاء وفق المصدر ذاته:" تبعا لبيان مصالح الوزير الأول المتعلق بتدابير الوقاية وتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، المؤرخ في 14 جانفي 2021، تقرر الفتح التدريجي والمراقب لدور الشباب، ابتداء من يوم الاثنين 18 جانفي 2021 ، مع الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة.

وأضاف البيان :" يكلف مدراء الشباب والرياضة بالولايات، وجمعيات الشباب بالسهر على ضمان التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد في هذا الإطـار".