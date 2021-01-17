قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة. حيث ، ترأس الفريق لقاء توجيهيا حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي بتندوف.

و أكد الفريق السعيد شنڨريحة،خلال كلمة ألقاها خلال زيارته ، على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية، وفقا لإستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة، تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادرا على رفع كافة التحديات.

وأضاف الفريق شنقريحة ، أن النهج الوطني الأصيل، الذي يعمل الجيش الوطني الشعبي من خلاله، بكل إخلاص وتفاني، حتى يكون خير خلف لخير سلف، ويكون حارسا أمينا، وحاميا وفيا، لهذه الأرض الطيبة، هو في حد ذاته تشريف ما بعده تشريف للجيش الوطني الشعب وإثر ذلك، قام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتفقد عدد من الوحدات القتالية المرابطة على الحدود وأسدى جملة من التعليمات والتوجيهات، لقادتها ومستخدميها، ترمي إلى مضاعفة الحيطة والحذر، للتصدي لكافة الآفات والمخاطر.