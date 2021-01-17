توفي، اليوم الأحد، شخص إثر انقلاب حافلة نقل مدرسي بميلة.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقرارم قوقة تدخلت على الساعة 11 سا و30 دقيقة، لأجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف وانقلاب حافلة للنقل المدرسي بالطريق الوطني رقم 27 حمام بني هارون بلدية حمالة دائرة القرارم قوقة.

ونجم الحادث عن ضحيتين، رجل يبلغ من العمر 65 سنة متعدد الإصابات متوفي بعين المكان وهو نفسه سائق الحافلة وقد حول إلى استعجالات القرارم قوقة.

والضحية الثانية تبلغ من العمر 14 سنة من جنس أنثى في حالة صدمة نقلت من طرف الخواص.