تتوجه غدا الاثنين الى العاصمة الموريتاني، نواكشوط، بعثة طبية جزائرية ثانية تتشكل من خبراء في الصحة لتقديم الدعم لهذا البلد الشقيق، حسب ما علم اليوم الاحد لدى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وتتكون هذه البعثة من المدير العام لمعهد الصحة العمومية و مديرة الصيدلة و نائب مدير بمصلحة الموارد البشرية ومدير التكوين بوزارة الصحة، الى جانب خبراء من مجمع صيدال، لمساعدة وزارة الصحة الموريتانية على انشاء وحدة صيدلانية مركزية لتوزيع الادوية.

وكانت البعثة الطبية الاولى المتكونة من اخصائيين في التخدير والإنعاش وتقنيين في الصحة قد توجهت الى موريتانيا في الرابع جانفي الجاري، برئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح، حيث تم استقبال الوفد الوزاري من طرف وزير الصحة الموريتاني، نذيرو ولد حامد

وكانت هذه الزيارة فرصة لوفدي البلدين لعقد جلسة عمل لتحديد سبل التعاون في مجال الصحة، حيث عبر السيد نذيرو ولد حامد بالمناسبة عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة الجزائر في مجال التكوين والادوية والمساعدة على إنشاء وحدة لإنتاج الأوكسيجين والغازات الطبية.

من جانبه، أبدى الوزير بن بوزيد استعداد السلطات الجزائرية لتلبية احتياجات الشقيقة موريتانيا في المجال الصحي وتوسيع التعاون على المديين المتوسط والطويل.

كما تم استقبال الوفد الجزائري من طرف الوزير الاول الموريتاني، محمد ولد بلال، حيث كشف الطرفان عن توقيع اتفاقية تعاون في المجال الصحي في المستقبل القريب.